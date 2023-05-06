Liverpool, galibiyet serisini sürdürdü!

Premier Lig 35. hafta maçında Liverpool, sahasında Brentford ile karşılaştı.



Anfield'da oynanan maçı Liverpool 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 13. dakikada Muhammed Salah kaydetti.



Bu golle Muhammed Salah, son 3 sezonda da 30 gol barajına ulaşmayı başardı.



Sezona kötü başlayan Liverpool 8 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Ayrıca üst üste 6. galibiyetini aldı.



Alınan bu sonucun ardından Liverpool puanını 62'ye çıkardı. Brentford ise 50 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Leicester City deplasmanına gidecek. Brentford, West Ham'ı ağırlayacak.





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