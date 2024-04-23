Liverpool'dan yeni hamle: Slot

Liverpool, Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot ile temasa geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Liverpool'dan yeni hamle: Slot
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2024 17:59
Jürgen Klopp ile sezon sonunda yollarını ayıracak Liverpool'da yeni teknik adam arayışları devam ediyor.

İngiliz temsilcisinde daha önce gündeme Xabi Alonso ve Ruben Amorim gibi isimler gelmişti. Liverpool için yeni bir iddia geldi.

ARNE SLOT İLE TEMAS

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Liverpool, Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot ile temasa geçti.

YENİ GÖRÜŞME OLACAK

Liverpool'un, Slot'u kısa listesine eklediği ve 45 yaşındaki Hollandalı teknik adamla yeni bir görüşmenin yapılacağı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Arne Slot'un kulübü Feyenoord ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Slot, geçen sezon Feyenoord ile Hollanda Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery