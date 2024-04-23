Liverpool'dan yeni hamle: Slot

Jürgen Klopp ile sezon sonunda yollarını ayıracak Liverpool'da yeni teknik adam arayışları devam ediyor.



İngiliz temsilcisinde daha önce gündeme Xabi Alonso ve Ruben Amorim gibi isimler gelmişti. Liverpool için yeni bir iddia geldi.



ARNE SLOT İLE TEMAS



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Liverpool, Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot ile temasa geçti.



YENİ GÖRÜŞME OLACAK



Liverpool'un, Slot'u kısa listesine eklediği ve 45 yaşındaki Hollandalı teknik adamla yeni bir görüşmenin yapılacağı belirtildi.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



Arne Slot'un kulübü Feyenoord ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Slot, geçen sezon Feyenoord ile Hollanda Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşamıştı.





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