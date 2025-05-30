Liverpool'dan Wirtz için 130 milyon euro!

Liverpool, bir süredir gündeminde yer alan Florian Wirtz için temaslarını hızlandırdı.The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Wirtz için Bayer Leverkusen'e yeni bir teklifte bulundu.Liverpool'un Alman yıldız için Bayer Leverkusen'e yaptığı yeni teklifin bonuslar dahil 130 milyon euro olduğu yazıldı.Liverpool'da oynamaya sıcak bakan Wirtz, İngiliz ekibine imza atmak için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.Bayer Leverkusen'de geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 22 yaşındaki Florian Wirtz, 16 gol attı ve 15 asist yaptı.Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Alman yıldızın güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösteriliyor.