Liverpool'dan rekor transfer: Alexander Isak

Liverpool, rekor transfer bedeliyle Alexander Isak'ı kadrosuna kattı.

calendar 02 Eylül 2025 02:31
Haber: AA, Fotoğraf: liverpoolfc.com
Liverpool'dan rekor transfer: Alexander Isak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, İsveçli yıldız Alexander Isak'ı rekor bonservis bedeliyle renklerine bağladı.

Newcastle United'ın transfere sıcak bakmaması nedeniyle krize dönüşen ve uzun süredir Ada futbolunun gündemini meşgul eden transfer girişiminde Liverpool'un istediği oldu. 

İsveçli golcü ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Liverpool, 125 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle de İngiliz futbol tarihinin yeni rekoruna imza attı. Bir önceki rekor Benfica'dan Chelsea'ye 106 milyon sterline gelen Enzo Fernendez'e aitti.



"HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUM"

Kulübün sitesine konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Buraya uzun bir yolculukla geldim. Ama bu kulübün ve temsil ettiği her şeyin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Her şeyi kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı. 

Isak, Liverpool'da 9 numaralı formayı giyecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.