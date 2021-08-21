Virgil van Dijk, 4 yıllık Liverpool kariyerinde Anfield'daki Premier Lig maçlarında mağlubiyet yaşamadı. 👊



🥅 48 maç

✅ 43 galibiyet

⭕ 5 beraberlik

🙌 23 gol yenmeyen maç pic.twitter.com/PJMYuPSmV3



— Sporx (@sporx) August 21, 2021

İngiltere Premier Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Liverpool, Burnley'i ağırladı.Anfield'da oynanan müsabaka, Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Diogo Jota ve 69. dakikada Sadio Mane kaydetti.Bu sonucun ardından Liverpool, üst üste 2. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla puanını 6'ya yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Sezona 2'de 0'la başlayan Burnley ise puansız olarak 17. sırada yer aldı.Liverpool, gelecek hafta Chelsea'yi konuk edecek. Burnley ise Leeds United'ı ağırlayacak.