Liverpool, Burnley'i yıktı ve 2'de 2 yaptı!

İngiltere Premier Lig'de 2. hafta mücadelesinde Liverpool, konuk ettiği Burnley'i 2-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool, Burnley'i yıktı ve 2'de 2 yaptı!
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21 Ağustos 2021 16:23
İngiltere Premier Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Liverpool, Burnley'i ağırladı.

Anfield'da oynanan müsabaka, Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Diogo Jota ve 69. dakikada Sadio Mane kaydetti.

Bu sonucun ardından Liverpool, üst üste 2. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla puanını 6'ya yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Sezona 2'de 0'la başlayan Burnley ise puansız olarak 17. sırada yer aldı.

Liverpool, gelecek hafta Chelsea'yi konuk edecek. Burnley ise Leeds United'ı ağırlayacak.


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