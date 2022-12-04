Liverpool'a en büyük teklif Suudi-Katar ortaklığından!

Liverpool'u satılığa çıkaran Fenway Sports Group'a en ciddi teklif Suudi-Katar ortak konsorsiyumundan geldi.



Sporting News'ten David Lynch'in haberine göre; Suudi-Katar ortak konsorsiyumunun Liverpool için 3.75 milyon euro'luk bir ilk teklif verdi. Konsorsiyumun kendi devletleriyle de alakalı olduğu belirtildi.



2021 öncesinde iki ülke arasında politik kriz yaşandığı belirtilirken, 2021'den itibaren iki ülkenin güçlü şekilde ticari bağlar kurduğu kaydedildi. Liverpool'un iki ülkenin yönetimine yakın fonlar tarafından satın alınmasının, yönetimler arası daha fazla güven ve işbirliğine delalet sayılacağının altı çizildi.



GERÇEKLEŞİRSE TARİHİN EN PAHALI SATIŞI OLACAK



Liverpool, 3.75 milyar euro'ya satılırsa Premier Lig tarihinin en pahalı satışı gerçekleşmiş olacak.



Bu rekorun bir önceski sahibi 3.2 milyar euro ile Chelsea'ye aitti.





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