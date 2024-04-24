Livakovic: "Müdahalem rakibi engellemiyor"

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonu hakkında konuştu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Livakovic: 'Müdahalem rakibi engellemiyor'
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24 Nisan 2024 11:04
Fenerbahçe'nin Sivas karşısında 90+4'te VAR uyarısıyla gelen penaltıyla 2 puan kaybedip şampiyonluk yolunda yara alması sarı lacivertli oyuncuların soyunma odasında isyanına yol açtı.

POZİSYONU DAKİKALARCA İZLEDİLER

Sarı lacivertli futbolcular ve teknik heyet maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında defalarca penaltı pozisyonunu izledi.

Pozisyonun penaltı olmadığını ifade eden başta İsmail Kartal olmak üzere; İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, teknik ekipteki diğer isimlerin soyunma odasındaki tepkisi koridorlarda çınladı.

"RAKİBİMİ ENGELLEMİYORUM"

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verilen pozisyonu anlattı:

"Pozisyonda herkes görüyor ki, kontrollü bir şekilde ayağımı açıyorum ve ayağım yerde sabit. Rakibin ayağını süpürmüyor, yerde temas ediyor. Bu görüntülerde net bir şekilde belli oluyor. Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor, top auta gidiyor." 

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