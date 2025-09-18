18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

Lionel Messi, Inter Miami ile anlaştı!

Lionel Messi, ABD ekibi Inter Miami ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

calendar 18 Eylül 2025 14:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lionel Messi, Inter Miami ile anlaştı!
Dünya futbol tarihinin en özel isimlerinden biri olarak gösterilen Lionel Messi, kariyerine Inter Miami'de devam etmeye hazırlanıyor.

ESPN'in haberine göre, Arjantinli yıldız, ABD ekibiyle 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Taraflar arasında resmi imzaların kısa sürede atılması bekleniyor.

38 yaşındaki Arjantinli, Inter Miami formasıyla 75 maça çıktı. Messi bu karşılaşmalarda 62 gol ve 30 asistlik skor katkısı sağladı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
