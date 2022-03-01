Lionel Messi, eleştirileri kaldıramıyor!

Lionel Messi, Fransız basınının yoğun eleştirilerine tahammül etmekte zorlanıyor.



El Chiringuito'ya göre, Fransız medyasının yıldız futbolcuya yaptığı sürekli eleştiriyi kaldıramadığını ve birkaç kulüp yöneticisiyle bu konuyu görüştüğünü öne sürdü.



Haberde, popüler Fransız gazetelerin yıldız forvete, maçların sonuçlarına dayanarak çok düşük puanlar verdiği belirtildi.



Ayrıca 34 yaşındaki oyuncunun reytinglerinin Paris ekibinin soyunma odasında bile konuşulmaya başlandığı kaydedildi.



Lionel Messi, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 23 maçta 7 gol, 10 asist yapma başarısı gösterdi.





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