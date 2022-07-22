Lingard, Nottingham Forest'ta!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Jesse Lingard'ı renklerine bağladı.



Alt yapısından yetiştiği Manchester United ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Nottingham Forest ile bir yıllık sözleşme imzaladı.



Manchester United ile 2011 yılından bu yana 232 maça çıkan Lingard, birer kez UEFA Avrupa Ligi, Federasyon Kupası ve lig kupası şampiyonluğu kazandı.





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