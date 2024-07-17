Los Angeles Lakers'ın, eski G League koçu Lindsey Harding'i takımın ilk kadın koç yardımcısı olarak işe aldığı bildirildi.



Associated Press'in haberine göre Harding, Lakers'ta JJ Redick'in koçluk kadrosuna katılan isimler arasında yer aldı.



40 yaşındaki Harding, önceki sezon Stockton Kings takımıyla G League'te Yılın Koçu ödülüne layık görülmüş ve bunu başaran ilk kadın koç olmayı başarmıştı.



WNBA'in eski 1 numaralı Draft seçimi olan Harding, daha öncesinde Sacramento Kings ve Philadelphia 76ers ekiplerinde yardımcı antrenör, oyuncu geliştirme koçu ve scout olarak görev yapmıştı.





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