Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Jeremy Lin, merhum Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın bir zamanlar Lakers antrenmanına "takas edilecek olan serserilere güle güle demeye geldiğini" anlattı



Lin, 2014-15 sezonunda, Kobe'nin sakat olduğu dönemde bir antrenmana gelip, kendi stiliyle oyunculara veda ettiğini anlattı:



"İçeri girdi, eşofmanlıydı, sakat omuzu için bir askısı da vardı, gözlüklerini takmıştı. Ve içeri girince herkes 'Ooooo' dedi ve Carlos Boozer 'Kob! Seni görmek güzel kardeşim! Lanet olsun, ne zamandır görüşemiyoruz, bugün nasıl geldin' dedi. O da düz bir suratla 'Sadece yarın takas olacak olan siz serserilere güle güle demeye geldim.' dedi. Ve sonra kenardaki masaya oturup koça bir şeyler söyledi, ve gitti. Bir tane takım arkadaşımın 'Antrenman yapmak için tüm motivasyonumu kaybettim' dediğini hatırlıyorum."



2014-15 Lakers kadrosu, sadece 21 maç kazanmış ve takım tarihinin en kötü kadrolarından biri olmuştu. Bryant, sakatlık nedeniyle 35 maçta forma giyebilmişti.



