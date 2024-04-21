Lille, ligde moral buldu

Aston Villa'ya penaltılarda yenilerek Konferans Ligi'ne veda eden Lille, ligde moral buldu. Lille, ligde sahasında ağırladığı Strasbourg'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Lille, ligde moral buldu
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21 Nisan 2024 17:57
Fransa Ligue 1'in 30. haftasında Lille, sahasında Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Stade Pierre Mauroy'daki maçta kazanan 1-0'lık skorla Lille oldu.

Lille'ye galibiyeti getiren golü 12. dakikada Jonathan David attı.

Aston Villa'ya yenilerek Konferans Ligi'ne veda eden Lille, ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Lille'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 63 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Lille, puanını 52'ye yükseltti. Strasbourg, 36 puanda kaldı.

Lille, ligin bir sonraki haftasında Monaco deplasmanına gidecek. Strasbourg, sahasında Nice'yi ağırlayacak.

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