Milwaukee Bucks, Damian Lillard'ın 34 sayı, Giannis Antetokounmpo'un ise 31 sayı ve 16 ribaund kaydettiği maçta Utah Jazz'i 123-100 mağlup ederek, altı maçlık mağlubiyet serisine son verdi.



Antetokounmpo, geçtiğimiz Pazartesi gecesi Cleveland'da sağ addüktör zorlanması nedeniyle kaçırdığı 116-114'lük mağlubiyette forma giymedikten sonra, tekrar parkelere döndü.



Bucks, Mart 2015'ten beri altı maçlık üst üste mağlubiyet almamıştı. Milwaukee ekibi bu maçta yenilmiş olsaydı, Mart 2014'ten beri ilk yedi maçlık mağlubiyet serisini tecrübe etmiş olacaktı.



Jazz cephesinde Jordan Clarkson, benchten oyuna dahil olarak 18 sayı kaydetti ve takımının en skorer ismi oldu.



Utah ekibi Cumartesi günü Kings maçı için Sacramento'ya gidecek. Bucks ise Cuma gecesi New York'ta oynayacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Timberwolves 135-119 Bulls

Spurs 118-105 Trail Blazers



