Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lillard'ın 2022 sezonunun tamamını Portland'da geçirmesi "bekleniyor"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın 2021-22 sezonunun tamamını Trail Blazers ile oynamasının "beklendiği" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın 2021-22 sezonunun tamamını Trail Blazers ile oynamasının "beklendiği" iddia edildi.

Geçtiğimiz haftalarda Dame, doğru parçaları aldığı sürece Trail Blazers'ta şampiyonluk kazanmak istediğini açıkça belirtmişti. Bu durum, Lillard'ın sezona Portland'da başlayıp son takas tarihinde gönderilebileceğine dair bazı spekülasyonlara yol açmıştı.

Bleacher Report'tan Jake Fischer, yıldız oyuncunun takımıyla 2021-22 sezonunun tamamını oynayabileceğini açıkladı:

"Şu anda ligin ortak beklentisi, Damian Lillard'ın bu sezonun tamamını Portland Trail Blazers ile geçirmesi üzerine."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal