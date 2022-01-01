Lillard'ın 2022 sezonunun tamamını Portland'da geçirmesi "bekleniyor"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın 2021-22 sezonunun tamamını Trail Blazers ile oynamasının "beklendiği" iddia edildi.



Geçtiğimiz haftalarda Dame, doğru parçaları aldığı sürece Trail Blazers'ta şampiyonluk kazanmak istediğini açıkça belirtmişti. Bu durum, Lillard'ın sezona Portland'da başlayıp son takas tarihinde gönderilebileceğine dair bazı spekülasyonlara yol açmıştı.



Bleacher Report'tan Jake Fischer, yıldız oyuncunun takımıyla 2021-22 sezonunun tamamını oynayabileceğini açıkladı:



"Şu anda ligin ortak beklentisi, Damian Lillard'ın bu sezonun tamamını Portland Trail Blazers ile geçirmesi üzerine."



