Ligue 1'de Olimpik Marsilya-PSG maçı ertelendi

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 5. haftasındaki Olimpik Marsilya-Paris Saint-Germain (PSG) mücadelesi, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.Ligue 1'den yapılan açıklamada, TSİ 21.45'te Olimpik Marsilya'nın sahası Velodrome Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmanın Bouches-du-Rhone Valisi Georges-François Leclerc'in kararıyla ertelendiği duyuruldu.Maçın ertelenmesi kararıyla ilgili valiliğin açıklamasına yer veren Ligue 1,bilgisini paylaştı.Valilik, maçın bugün oynatılmama gerekçeleri arasında taraftarların araçlarını yanlış bir zamanda alma tehlikesi, maç öncesi yola çıkacak taraftarların yoğun hareketliliği ve maç sırasında taraftar ile oyuncular için oluşabilecek fırtına tehlikesini gösterdi.Açıklamada, karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağı konusunda net bir bilgi verilmedi.