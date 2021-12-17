Lider Trabzonspor'un konuğu Hatayspor

Trabzonspor, cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Lider Trabzonspor'un konuğu Hatayspor
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17 Aralık 2021 14:30
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve ligde namağlup unvanı sona eren bordo-mavililer, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Ligde 39 puanla liderlik koltuğunda oturan Karadeniz ekibi, 29 puanla 3. sırada yer alan rakibi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı amaçlıyor.

Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları sürüyor. Sakatlıkları düzelen ve dün takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür ve Djaniny'nin ise takımda yer alması bekleniyor.


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