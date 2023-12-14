Lider Barça, grubu kötü bitirdi!

Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Barcelona, deplasmanda Antwerp ile karşılaştı.



Belçika'da oynanan maçı Antwerp 3-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Vermeeren, 56. dakikada Janssen ve 90+2. dakikada Ilnikhena attı. Barcelona'nın golleri 35. dakikada Ferran Torres ve 90+1. dakikada Marc Guiu'dan geldi..



Bu sonuçla Barcelona grubu 12 puanla zirvede tamamladı. Aynı puanda bulunan Porto ikili averaj sebebiyle 2. sırada kaldı.



Grupta 9 puan toplayan Shakhtar ise 3. sırada Avrupa Ligi'ne giden takım oldu. Grubun son sırasındaki Antwerp ise Avrupa'ya veda etti.





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