Libertadores Kupası'nda şampiyon Palmeiras oldu

Libertadores Kupası finalinde Palmeiras, Santos'u 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

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Libertadores Kupası'nda şampiyon Palmeiras oldu
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31 Ocak 2021 01:08
Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi Libertadores Kupası finalinde iki Brezilya ekibi Palmeiras ile Santos karşı karşıya geldi.

Maracana Stadı'nda oynanan final maçında Palmeiras sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken ikinci yarıda yaşanan duraklamalar nedeniyle 8 dakika uzatma gösterildi. Uzatmalarda Palmeiras adına 90+9. dakikada sahneye çıkan Breno'nun golü Palmeiras'a kupayı getirdi.

Palmeiras böylelikle 1999'dan sonra tarihinde ikinci kez Libertadores şampiyonluğunu kazandı.



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