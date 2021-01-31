Libertadores Kupası'nda şampiyon Palmeiras oldu

Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi Libertadores Kupası finalinde iki Brezilya ekibi Palmeiras ile Santos karşı karşıya geldi.
Maracana Stadı'nda oynanan final maçında Palmeiras sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken ikinci yarıda yaşanan duraklamalar nedeniyle 8 dakika uzatma gösterildi. Uzatmalarda Palmeiras adına 90+9. dakikada sahneye çıkan Breno'nun golü Palmeiras'a kupayı getirdi.
Palmeiras böylelikle 1999'dan sonra tarihinde ikinci kez Libertadores şampiyonluğunu kazandı.
Maracana Stadı'nda oynanan final maçında Palmeiras sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken ikinci yarıda yaşanan duraklamalar nedeniyle 8 dakika uzatma gösterildi. Uzatmalarda Palmeiras adına 90+9. dakikada sahneye çıkan Breno'nun golü Palmeiras'a kupayı getirdi.
Palmeiras böylelikle 1999'dan sonra tarihinde ikinci kez Libertadores şampiyonluğunu kazandı.