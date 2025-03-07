Liam Roberts'ın 3 maçlık cezası 6 maça yükseltildi

Millwall kalecisi Liam Roberts'a, Crystal Palace'ın forveti Jean-Philippe Mateta'ya yaptığı sert faul nedeniyle verilen 3 maçlık men cezası 6 maça çıkarıldı.



İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Jean-Phillippe Mateta'ya yaptığı sert hareket nedeniyle Roberts'a verilen 3 maçlık cezanın artırıldığı ve 30 yaşındaki kalecinin 6 maçtan men edildiği belirtildi.



Konuya ilişkin yapılan açıklamada verilen ilk cezanın yetersiz olduğu ve bu sebepten yükseltildiğine dikkat çekildi.



NE OLMUŞTU?



Olay, Millwall ile Crystal Palace arasında oynanan karşılaşmada meydana geldi. Maçın 6. dakikasında yaşanan pozisyonda Liam Roberts, ayağıyla Mateta'nın kafasına sert bir darbe vurdu. Fransız forvet Mateta, uzun süre yerde kalırken sağlık ekipleri sahaya girdi ve oyuncuya anında müdahale edildi. Oyuncu daha sonra hastaneye kaldırıldı.



Maçın hakemi Michael Oliver, VAR incelemesinin ardından Liam Roberts'a direkt kırmızı kart gösterdi. Karşılaşma Crystal Palace'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



