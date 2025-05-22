Liam Delap için İngiliz devleri yarış halinde!

Chelsea ve Newcastle, bu yaz Ipswich'ten ayrılması beklenen ve tüm talipleriyle görüşmelerde bulunacak olan Liam Delap'ı kadrosuna katmak için Manchester United'la kıyasıya bir rekabet içine girdiler.



Ipswich'in Premier Lig'den düşmesinin ardından serbest kalma maddesi 30 milyon sterline düşen Delap için Manchester United haftalık 150,000 pound değerinde bir sözleşme önerdi. Başka kulüplerle de görüşme yapması planlanan 22 yaşındaki genç golcü için Chelsea ve Newcastle'da devreye girdi.



Newcastle United, dar rotasyon kadrosuna daha fazla derinlik katmak istiyor ve Delap'ın yıldız forvetleri Alexander Isak ile birlikte oynayabileceğini düşündükleri açıkça belirtildi. Eddie Howe, Newcastle'ın bu hafta sonu Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde, sezon sonunda kasık ameliyatı geçireceği bildirilen Isak'a kaliteli bir alternatife de ihtiyaç duyacak.



Delap, geçen yaz Manchester City'den ayrıldıktan sonra 39 maçta 12 gol atarak çıkış yakaladı ve bu yaz forvet transferi yapmak isteyen tüm kulüpler için uygun fiyatlı bir seçenek. Delap'ın Ipswich'te kalma şansı yok, bir ara ayrılma şartlarını yeniden görüşmeyi düşünmüşlerdi ama şimdi ayrılmasına razılar. Birkaç hafta içinde yapılacak bir anlaşma tüm taraflara sezon öncesi için netlik sağlayacaktır.







