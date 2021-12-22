Lewandowski: "Ronaldo başarı için daha çok çalışmak zorundaydı"

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Polonyalı golcü Robert Lewandowski, iki süperstar Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Lewandowski: 'Ronaldo başarı için daha çok çalışmak zorundaydı'
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22 Aralık 2021 14:52
Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski iki dünya yıldızı Messi ve Ronaldo ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Lewandowski yaptığı açıklamada, "Messi ve Ronaldo, profesyonel bir futbolcu olduğumdan beri diğer oyuncuların her zaman üzerindeydi. Aralarında her zaman bir mücadele olmuştur." dedi.

"Messi'nin tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna yıldız golcü, "Soruyu cevaplamak zor. Ronaldo'nun çalışkanlığına saygı duyuyorum. Messi için her şey daha kolay görünüyor. Bence Ronaldo başarılı olmak için daha çok çaba sarf etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.


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