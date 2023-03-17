Leverkusen, deplasmanda da kazandı

Bayer Leverkusen, 2-0'ın rövanşında Ferencvaros'u deplasmanda da 2-0'lık skorla mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com
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Leverkusen, deplasmanda da kazandı
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17 Mart 2023 00:52
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Bayer Leverkusen, Ferencvaros deplasmanına konuk oldu.

Alman ekibi, 3. dakikada Moussa Diaby ve 81. dakikada Amine Adli'nin attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk maçı da sahasında 2-0 kazanan Bayer Leverkusen, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Bayer Leverkusen'in çeyrek finaldeki rakibi 17 Mart Cuma günü çekilecek kuranın ardından belli oldu.

Görsel Kaynak: Bayer Leverkusen / Twitter

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