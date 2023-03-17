UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Bayer Leverkusen, Ferencvaros deplasmanına konuk oldu.
Alman ekibi, 3. dakikada Moussa Diaby ve 81. dakikada Amine Adli'nin attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İlk maçı da sahasında 2-0 kazanan Bayer Leverkusen, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Bayer Leverkusen'in çeyrek finaldeki rakibi 17 Mart Cuma günü çekilecek kuranın ardından belli oldu.
Görsel Kaynak: Bayer Leverkusen / Twitter
Alman ekibi, 3. dakikada Moussa Diaby ve 81. dakikada Amine Adli'nin attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İlk maçı da sahasında 2-0 kazanan Bayer Leverkusen, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Bayer Leverkusen'in çeyrek finaldeki rakibi 17 Mart Cuma günü çekilecek kuranın ardından belli oldu.
Görsel Kaynak: Bayer Leverkusen / Twitter
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