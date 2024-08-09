Levent Tüzemen: "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz"

Sabah yazarı Levent Tüzemen, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan ayrılış süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Levent Tüzemen: 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz'
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09 Ağustos 2024 09:41
Sabah yazarı Levent Tüzemen, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan ayrılış süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Tüzemen'in Sabah Gazetesi'nde yer alan yorumları;

"Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş maçı devre arası soyunma odasında yaşananları inkâr etmiyor. Sadece hırsından dolayı böyle bir tepki koyduğunu dile getiriyor. Geçen sezon yedek kaldığı süreçten bu yana Kerem'in vücut dili iyi sinyaller vermiyor. Hatta şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı gece de ayrılık sinyalleri verdi.

"O KÜFÜR DOĞRU MU?"

Bir iddiaya göre Merih Demiral'ın menajeri ile anlaşan Aktürkoğlu'nun yüksek transfer ücretiyle Suudi Arabistan'a gideceği medyada yer aldı. Kerem, bir karar vermeli; Galatasaray'da devam edecek mi yoksa bir takıma transfer olacak mı? Bunu yönetime ve özellikle hocası Okan Burak'a net olarak açıklamalı. Ayrıca haberde dile getirilen 'Bu takımda bir daha oynarsam…' gibi söylemi doğru mu? Çünkü ateş olmayan yerden duman tütmez. Eğer böyle bir söylemde bulunmamış ve kasıtlı olarak haberde yer almışsa hukuk yoluna başvurmalı.

Galatasaray yönetimi de Kerem'i karşısına alıp, nerede oynayacağı konusunda fikrini sormalı. Kerem keşke gecenin yarısında bu açıklamayı yapacağına Florya'daki bir idman öncesi görüşlerini dile getirseydi daha akıllıca ve mantıklı olurdu."

 
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