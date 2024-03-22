Levent Sürme'den Semih Kılıçsoy açıklaması!

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme, Semih Kılıçsoy için gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Levent Sürme'den Semih Kılıçsoy açıklaması!
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22 Mart 2024 20:11
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme, Gürcistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sürme, önce A Milli Takım'a alınan, ardından Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy için gelen sorunun ardından, "İlk etapta Ümit Milli Takımı'nın ana görevi, A Milli Takım'a oyuncu yetiştirmek. Buradaki her oyuncu, oraya aday. Oradaki rekabeti arttırmak istiyoruz. Hoca bir karar vermiş, biz de buna saygı duyacağız, onlara sahip çıkacağız. Bunu geçmişte Bertuğ, Kazımcan, Ravil, Arda Güler, Doğan yaşadı. Biz bu oyuncular için buradayız. Sahip çıkıyoruz. Onları yine yetiştirip oraya çıkarmak istiyoruz. Buradaki her oyuncunun hayali oraya çıkmak." cevabını verdi.

NELER YAŞANDI?

Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy, Ahmetcan Kaplan ile birlikte önce A Milli Takım'a seçilmiş, ardından Ümit Milli Takım'ın kadrosuna gönderilmişti.

Beşiktaş cephesi, Semih için alınan bu karara tepki göstermişti.

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