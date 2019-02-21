Leroy Sane: 'Schalke için üzüldüm'

Manchester City'nin Alman yıldızı, Schalke'yi deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından itirafta bulundu.Eski takımına karşı İngiliz ekibinin ikinci golünü kaydeden Sane, "Schalke için biraz üzüldüm. Çünkü buradaki atmosfer her zaman olduğu gibi yine harikaydı. Schalke gerçek iyi savunma yaptı ve bizi zorladı." dedi.Sane sözlerini "Zor bir maçtı ama sonunda başardık. En önemli şey bu. Takımın isteğinin çok fazla olduğunu görebilirsiniz. Asla pes etmiyoruz. Daima savaşmaya devam ediyoruz" ifadeleriyle sürdü.Manchester City'nin son golünü kaydeden Sterling ise "Bu sezon zorlu maçlar yaşadık. Her maçı 3-0 kazanamazsınız. 10 kişiyle kazanmak önemliydi" şeklinde konuştu.