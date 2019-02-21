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Leroy Sane: "Schalke için üzüldüm"

Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'yi 3-2 mağlup eden Manchester City'nin ikinci golünü atan Leroy Sane, eski takımı için üzüldüğünü söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Leroy Sane: 'Schalke için üzüldüm'
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21 Şubat 2019 01:27
Manchester City'nin Alman yıldızı Leroy Sane, Schalke'yi deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından itirafta bulundu.

"SCHALKE İÇİN ÜZÜLDÜM"

Eski takımına karşı İngiliz ekibinin ikinci golünü kaydeden Sane, "Schalke için biraz üzüldüm. Çünkü buradaki atmosfer her zaman olduğu gibi yine harikaydı. Schalke gerçek iyi savunma yaptı ve bizi zorladı." dedi.

"ASLA PES ETMİYORUZ"

Sane sözlerini "Zor bir maçtı ama sonunda başardık. En önemli şey bu. Takımın isteğinin çok fazla olduğunu görebilirsiniz. Asla pes etmiyoruz. Daima savaşmaya devam ediyoruz" ifadeleriyle sürdü.

"10 KİŞİYLE KAZANMAK..."

Manchester City'nin son golünü kaydeden Sterling ise "Bu sezon zorlu maçlar yaşadık. Her maçı 3-0 kazanamazsınız. 10 kişiyle kazanmak önemliydi" şeklinde konuştu.

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