Leroy Sane, aradan fırtına gibi döndü!

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, milli aradan harika bir geri dönüşe imza attı.
Milli araya kadar olan performansı tartışma konusu olan ve Liverpool ile Beşiktaş derbisinde yedek kalan Sane, milli aradan sonra Başakşehir maçında ise adeta coştu.
Milli arada ekstra antrenman yapan Sane, bunun meyvesini Başakşehir karşısında aldı. 29 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçında iki kez ağları sarstı. Sane, 45+3 ve 59. dakikada ağları havalandırdı.
Başakşehir'e deplasmanda 2 gol atan Leroy Sane, bu maçtan önce en son 2.5 yıl önce Bayern Münih forması giydiği dönemde Werder Bremen'e deplasmanda iki gol atmıştı.
