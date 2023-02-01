Eski Miami Heat oyuncusu Meyers Leonard, NBA'de tekrar forma giymeyi beklediğini söyledi.



9 Ocak 2021'den beri bir NBA maçında oynamamış olan Meyers, Twitch'teki bir canlı yayın sırasında Yahudi karşıtı bir hakaret kullandığı için lig tarafından uzaklaştırma cezası almıştı.



Bu ceza süresince geçen iki yılını ayak bileği ve omuz sakatlıklarının rehabilitasyonuna harcayan 30 yaşındaki oyuncu, söyledikleri için hiçbir mazeret sunmamış olsa da NBA'de bir şans daha elde etmeyi beklediğini belirtti:



"Kötü bir rüyada gibiyim. Vücudumda nefret dolu tek bir hücre bile yok. Ve çok ama çok büyük bir hata yaptığımı da biliyorum."



Kısa süre önce Los Angeles Lakers ile antrenman yapmış olan Leonard, iki yıllık yokluğu süresince antisemitik ve ırkçı ifadeler kullanmanın zararları konusunda başkalarını eğitmeye çalışarak da zaman harcamıştı.





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