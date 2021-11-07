Leon Goretzka: "Neuer dünyanın en iyi kalecisi"

Bayern Münih orta saha oyuncusu Leon Goretzka, takımın kalecisi Manuel Neuer hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Leon Goretzka: 'Neuer dünyanın en iyi kalecisi'
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07 Kasım 2021 12:16
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka, takımın kalecisi Manuel Neuer ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Goretzka yaptığı açıklamada, "O dünyanın en iyi kalecisi ve ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. dedi.

Kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmeyen Manuel Neuer, Bayern Münih forması ile toplamda 709 maça çıktı ve bu maçların 327'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.


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