Leon Goretzka: 'Neuer dünyanın en iyi kalecisi'

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka, takımın kalecisi Manuel Neuer ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Goretzka yaptığı açıklamada, "O dünyanın en iyi kalecisi ve ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. dedi.



Kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmeyen Manuel Neuer, Bayern Münih forması ile toplamda 709 maça çıktı ve bu maçların 327'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.





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