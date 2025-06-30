Leo Petrot, Eyüpspor yolunda

Transfer çalışmalarını sürdüren Eyüpspor, Saint-Etienne'nin sol beki Leo Petrot'u kadrosuna katmak istiyor.
Fransa Ligue 2 ekiplerinden Saint-Etienne ile sözleşmesi sona eren Leo Petrot, kulüpteki kariyerine devam etmeyecek.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Eyüpspor 28 yaşındaki sol bek için resmi teklif sundu.
Saint-Etienne altyapısında yetişen Leo Petrot, 1 sezonluk Lorient macerasının ardından 2022 yılında kulübe geri dönmüştü.
SAINT-ETIENNE KARNESİ
Yeşil beyazlı formayla 99 resmi maça çıkan deneyimli sol bek, takımına 3 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...