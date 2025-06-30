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Leo Petrot, Eyüpspor yolunda

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Saint-Etienne ile sözleşmesi sona eren Leo Petrot'a, Eyüpspor resmi teklif sundu. 28 yaşındaki sol bekin transferi gündemde.

calendar 30 Haziran 2025 17:52
Fotoğraf: Imago
Leo Petrot, Eyüpspor yolunda
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Transfer çalışmalarını sürdüren Eyüpspor, Saint-Etienne'nin sol beki Leo Petrot'u kadrosuna katmak istiyor.

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Saint-Etienne ile sözleşmesi sona eren Leo Petrot, kulüpteki kariyerine devam etmeyecek. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Eyüpspor 28 yaşındaki sol bek için resmi teklif sundu.

Saint-Etienne altyapısında yetişen Leo Petrot, 1 sezonluk Lorient macerasının ardından 2022 yılında kulübe geri dönmüştü.

SAINT-ETIENNE KARNESİ

Yeşil beyazlı formayla 99 resmi maça çıkan deneyimli sol bek, takımına 3 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.


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