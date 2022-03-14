Leipzig'den Greuther Fürth'e 6 gol!

Almanya Bundesliga 26. hafta mücadelesinde Leipzig, deplasmanda Greuther Fürth ile karşılaştı.



Karşılaşmayı Leipzig 6-1 kazandı. Ev sahibi ekibin 4. dakikada Jamie Leweling ile 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Leipzig, 17. dakikada Andre Silva, 32. dakikada Emil Forsberg, 35. dakikada Konrad Laimer, 45. dakikada Benjamin Henrichs, 59. dakikada Mohamed Simakan ve 69. dakikada Christopher Nkunku ile 6 gol buldu.



Leipzig bu galibiyetle puanını 44'e çıkarıp, averajla 4. sıraya yükseldi. Greuther Fürth ise 14 puanla 18. sırada yer alıyor.



Leipzig, 27. haftada Frankfurt'u konuk edecek. Greuther Fürth ise Freiburg'u ağırlayacak.





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