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LeBron'la ilgili, Gasol'u en etkileyen nokta!

Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol, LeBron James hakkında kendisini en etkilemiş olan noktayı açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol, LeBron James hakkında kendisini en etkilemiş olan noktayı açıkladı.

Gasol, muhabirlere verdiği demeçte, bu noktaya dek James'in iletişiminin kendisini çok etkilediğini söyledi.

Southern California News Group'tan Kyle Goon, Gasol'un söylediklerini şöyle bildirdi:

"Marc Gasol, LeBron'la beraber yaptığı antrenmanlarda şimdiye kadar en öne çıkan noktanın, Lakers'daki yeni oyuncuların ekiple kaynaşma sürecini hızlandırmış olan, sürekli olan iletişim tarzı olduğunu belirtti."

James, öncesinde Gasol'un gelişinin ekip için harika bir haber olduğunu ve frountcourt rotasyonlarını güçlendirmelerine yardımcı olacağını dile getirmişti.


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