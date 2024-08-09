Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, Paris Olimpiyatlarında ABD Milli takımı ile Sırbistan'a karşı aldığı yarı final galibiyetin ardından, büyük maçların kendisi için önemi hakkında konuştu.



Kariyerinin çoğunu NBA'in en büyük sahnelerinde rekabet ederek geçiren ve 12 sezonda 10 kez NBA Finallerine kalan James, son dört sezonu NBA Finallerine yaklaşamadan geçirmişti.



Bunun sonucunda James, 2024 Olimpiyatlarında ABD Takımı ile yaşadığı büyük anların kıymetini bildiğini ve 39 yaşındayken bu anların kendisi için ne kadar değerli olduğunu şu şekilde açıkladı:



"Bizim çocuklara bu şekilde teste tabi tutulmanın çok iyi olduğunu söylemiştim. Nihai hedefimizden bir maç uzağız. Cumartesi günü Fransa'ya karşı oynayacağımız karşılaşmayı dört gözle bekliyoruz.



39 yaşındayım ve 22'nci sezonumdayım. Kariyerimde büyük bir ödül için rekabet edebilmek ve büyük maçlar oynamak için artık ne kadar fırsat yakalayabilirim bilmiyorum. Ve bu gece de o büyük maçlardan biriydi."



James, Olimpiyatların yarı finallerinde ABD Takımı'nın Sırbistan'a karşı 95-91'lik geri dönüş galibiyetinde 36 sayı bulan Steph Curry'den sonra sahadaki en iyi ikinci oyuncu olmuş, 16 sayı, 12 ribaund ve 12 asist kaydederek Olimpiyat tarihinde birden fazla triple-double performansı sergileyen ilk oyuncu olmayı başarmıştı.



ABD, 2021 Tokyo Olimpiyatları Finali rövanşı olacak altın madalya maçında, Olimpiyat Oyunları ev sahibi Fransa ile karşılaşacak.





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