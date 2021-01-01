LeBron, seride 2-3 geriye düştükten sonra: "Bizi fena benzettiler!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın dün gece Phoenix Suns'a karşı playoff ilk turu 5. maçını 85-115 kaybederek, seride 2-3 geriye düşmesinin ardından konuştu.



Kariyerinde ilk kez bir playoff ilk tur serisinde arka arkaya iki maç kaybeden LeBron'un, bu alandaki 14-0'lık rekoru tehlikeye girmiş bulunuyor.



Karşılaşmayı 24 sayı, 5 ribaund ve 7 asistle tamamlayan LeBron, şu ifadeleri kullandı:



"Bizi fena benzettiler. Bu kadar basit. Bu maçta ne yapmak isterlerse yaptılar. Seriyi 7. maça zorlamak istiyorsak, daha iyi olmamız gerektiği aşikar."



"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"



Playoff eleme maçlarında NBA tarihinin en yükseği olan maç başına 33.7 sayı ortalaması bulunan James, böyle senaryolarda başarılı olmasının sebebini ise şu şekilde açıkladı:



"O noktada artık ya kazanmak ya da eve dönmek durumunda oluyorsunuz. Elinizdeki tüm mermileri atıp silahı da kenara fırlatıyorsunuz. Bu yüzden, o atmosferi dört gözle bekliyorum. Açıkçası, Lakers taraftarlarımız bize çok enerji verecektir. O anı ve mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum. Takım arkadaşlarımla beraber en iyisini ortaya koyup koymayacağımızı göreceğiz."



"YAPMALARI GEREKENİ YAPTILAR"



Anthony Davis ile birlikte son çeyreğin ortalarında tedavilerine başlamak amacıyla, maçı soyunma odasında tamamlayan James, o sırada neler düşündüğünü de şu şekilde anlattı:



"Aklımdan geçen şey, bizi fena benzettikleriydi. Ama günün sonunda bu yalnızca bir maç ve onlar da yapmaları gerekeni yaptılar. Şimdi evimize geri dönüyoruz ve seriyi tekrar eşitleme fırsatımız var. Aklımda olan şeyler bunlardı."



