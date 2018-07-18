LeBron: "Keşke oğluma benim adımı vermeseydim"

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LeBron James, 13 yaşındaki oğlu Bronny Jr.'a geçmişte kendi adını verdiği için pişman olduğunu söyledi.AAU liginde oynayan oğlu LeBron James Jr.'a neden kendi adını verdiğini de açıklayan LeBron, şu ifadeleri kullandı:Oğluna neden kendi ismini verdiğini ise şöyle anlattı:LeBron'un Bronny Jr. dışında, Bryce Maximus James ve Zhuri James isminde iki çocuğu daha bulunuyor.