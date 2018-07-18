LeBron: "Keşke oğluma benim adımı vermeseydim"

LeBron James, 13 yaşındaki oğlu Bronny Jr.'a geçmişte kendi adını verdiği için pişman olduğunu söyledi.
AAU liginde oynayan oğlu LeBron James Jr.'a neden kendi adını verdiğini de açıklayan LeBron, şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımı daha doğru düzgün basketbol oynarken izlemeye önceki yaz başladım. Oturdum ve beş turnuvanın dördünü izledim. Oturup maçları izlerken, ellerimin ve göğsümün terlemeye başladığını hissediyorum. 'Bu nedir ya?' diyorum. 10 yaşında çocuklar basketbol oynuyor, 'Neden böyle hissediyorum' diyorum. Sonra işler o noktadan aldı yürüdü, sadece oturmaktan, bench'e oturmaya dönüştü, sonra da tartışma içine girmeme kadar vardı."
Oğluna neden kendi ismini verdiğini ise şöyle anlattı: "Ben küçükken, babam yoktu. Tek düşündüğüm, sadece adının sonuna 'Jr.' gelmekle kalmayacaktı, babamın yapmadığı her şeyi ben yapacaktım. Benim tecrübe edemediğim şeyleri tecrübe edeceklerdi. Benim yapabileceğim tek şey onlara taslağı vermek, zamanı geldiğinde onlar oradan devam edecekler."
LeBron'un Bronny Jr. dışında, Bryce Maximus James ve Zhuri James isminde iki çocuğu daha bulunuyor.