Yeni bir rapora göre yıldız oyuncu LeBron James ile ilgili takas dedikoduları Los Angeles Lakers içinden kaynaklanmıyor.Son dönemde artan spekülasyonlara rağmen, LeBron James'in Lakers'tan ayrılmak istediğine dair çıkan haberlerin kaynağı göründüğü gibi olmayabilir. Lakers Daily'e konuşan bir kaynağa göre, bu dedikoduları "dışarıdaki takımlar" ortaya çıkarıyor.Kaynakifadelerini kullandı.Habere göre dedikodular ne LeBron James'ten ne de Lakers cephesinden geliyor. Bunun yerine, rakip takımlar dört kez NBA şampiyonu olan yıldızı kadrolarına katabilmek için medyaya bilinçli şekilde spekülasyon sızdırıyor.Kaynak,dedi.LeBron James'in Lakers'a bağlılığı, son birkaç yıldır giderek tartışmalı hale gelmişti. Özellikle Russell Westbrook döneminden itibaren James, kulübün uzun vadeli planlarına olan güvenini kaybetmişti.Luka Doncic'in takıma katılmasıyla birlikte ortam daha da gerildi. Luka'nın franchise'ın yeni yıldızı haline gelmesiyle birlikte James artık birinci öncelik olmadığını hissetti ve organizasyonla ilişkisi soğumaya başladı.Gerilim bu yaz zirveye çıktı. Dört kez şampiyon olan yıldız, kariyerinde ilk kez sezonu bitecek bir sözleşme ile oynuyor. Bu da Lakers'ın isterse onu takas etmesini hiç olmadığı kadar kolay hale getiriyor.