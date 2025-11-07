07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
14:30
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
17:00
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

LeBron James hakkındaki takas söylentilerinin perde arkasında kim var?

Yeni bir rapora göre yıldız oyuncu LeBron James ile ilgili takas dedikoduları Los Angeles Lakers içinden kaynaklanmıyor.

calendar 07 Kasım 2025 13:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Son dönemde artan spekülasyonlara rağmen, LeBron James'in Lakers'tan ayrılmak istediğine dair çıkan haberlerin kaynağı göründüğü gibi olmayabilir. Lakers Daily'e konuşan bir kaynağa göre, bu dedikoduları "dışarıdaki takımlar" ortaya çıkarıyor.

Kaynak, "LeBron James hiçbir zaman Lakers'tan takas talep etmeyi düşünmedi ve NBA tarihinin en çok sayı atan oyuncusunun huzursuz olduğu yönündeki gürültü, onu almak isteyen takımlardan çıkıyor" ifadelerini kullandı.


Habere göre dedikodular ne LeBron James'ten ne de Lakers cephesinden geliyor. Bunun yerine, rakip takımlar dört kez NBA şampiyonu olan yıldızı kadrolarına katabilmek için medyaya bilinçli şekilde spekülasyon sızdırıyor.

Kaynak, "Özetle, LeBron James'i isteyen takımlar, gerçekte hiçbir doğruluk payı olmayan 'Lakers ile arası bozuk' senaryolarını muhabirlere yayıyor" dedi.

LeBron James'in Lakers'a bağlılığı, son birkaç yıldır giderek tartışmalı hale gelmişti. Özellikle Russell Westbrook döneminden itibaren James, kulübün uzun vadeli planlarına olan güvenini kaybetmişti.

Luka Doncic'in takıma katılmasıyla birlikte ortam daha da gerildi. Luka'nın franchise'ın yeni yıldızı haline gelmesiyle birlikte James artık birinci öncelik olmadığını hissetti ve organizasyonla ilişkisi soğumaya başladı.

Gerilim bu yaz zirveye çıktı. Dört kez şampiyon olan yıldız, kariyerinde ilk kez sezonu bitecek bir sözleşme ile oynuyor. Bu da Lakers'ın isterse onu takas etmesini hiç olmadığı kadar kolay hale getiriyor.

