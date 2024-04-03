Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, eski takımı Miami Heat'in hücumunun, koç Erik Spoelstra'nın Oregon Üniversitesi futbol takımının eski başantrenörü Chip Kelly'yi ziyaret etmesinden sonra geliştiğini söyledi.



James, JJ Redick'le yaptığı 'Mind the Game' podcast'inde Heat'in 2011 NBA Finalleri'nde Dallas Mavericks'e yenildikten sonra iki şampiyonluk kazanmasının asıl sebebinin Spoelstra olduğunu söyledi.



Lakers'ın yıldızı özellikle Spoelstra ile o zamanki Oregon futbol başantrenörü Kelly arasında yapılan ve Heat'in hücumda daha fazla saha boşluğu oluşturmasına yardımcı olan bir görüşmeden bahsetti:



"Spo, daha iyi bir takım olmamızın ve daha düzgün bir şekilde yapılanmış olmamızın arkasındaki kişiydi. Dallas'a yenildiğimiz zaman, Oregon'a gitti ve Kelly ile takılarak hücumun nasıl sahaya yayılacağını öğrenip bunu basketbola uyarlayıp uyarlayamayacağını çözmeye çalıştı.



Chip'le ne konuştuklarını bilmiyorum ama aramıza döndüğünde potansiyelimize ulaşmamız için önceki Haziran ayında olduğumdan 10 kat daha iyi olmam gerektiğini biliyordu.



Ancak Chris Bosh'ın bu planda pivot pozisyonuna geçmesi gerekiyordu. Ve CB tipik CB olduğu için bu konuda hiçbir zorluk çıkarmadı. Potansiyelimize ulaşabilmemiz için CB'nin pivot pozisyonuna geçmesi gerektiğini ve her gün antrenmandan sonra yılmadan köşe üçlüğü çalışmaya başlaması gerektiğini biliyordu. O vizyon onda vardı."



Bu yöntem sadece işe yaramakla kalmamış, aynı zamanda modern NBA'de de bir trend haline gelmişti. Takımlar zaman içinde üç sayı çizgisine kadar hücumu genişleterek guardlar ve forvetler için potaya alan açabilen pivotlara göz dikmeye başlamıştı.





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