Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, kariyerinde Yılın Savunmacısı ödülünü kazanamamış olmasını, dünyaca ünlü şarkıcı Beyoncé'nin 'Yılın Albümü' ödülünü hiçbir zaman kazanamamasıyla karşılaştırdı.



"The Shop" isimli programın yakın tarihli bir bölümünde James, kariyerinde en az 1 kere Yılın Savunmacısı ödülünün elinden alınmış olduğuna inandığını belirterek, bu durumu Beyoncé'nin hiçbir zaman Yılın Albümü kazanamamasıyla kıyasladı:



"Yılın Savunmacısı. Evimde olmayan tek ödül bu. Bu durum biraz koyuyor. Ama bundan daha önce de bahsetmiştim, pek mantıklı bir durum değil. JJ'in (Redick), Beyonce'nin en çok Grammy ödülüne sahip olmasına rağmen Yılın Albümü ödülünü hiç kazanmamış olmasıyla ilgili söyledikleri gibi. DPOY yarışında ikinci sırada bitirdiğim yıl, Yılın Savunmacısı ödülünü kazanan adam ilk savunma beşine bile seçilmemişti."



LeBron'un ödülü kazanmaya en çok yaklaştığı dönem, Memphis Grizzlies'in eski yıldızı Marc Gasol'un ardından ikinci sırada yer aldığı 2012-13 sezonuydu. Ancak bir şekilde LeBron savunma birinci beşine seçilirken, Gasol seçilememişti.





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