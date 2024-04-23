Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın playoff ilk turunun 2. maçında Denver Nuggets'a 99-101 yenilmesi sonrası hakemlerden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.



James, Michael Porter Jr.'ın D'Angelo Russell'ın suratına vurması sonrası verilen faul kararının, Nuggets'ın itirazı sonrası geri çevrilmesi hakkında şu şekilde konuştu:



"Dürüst olmak gerekirse pozisyon tekrarı merkezinde neler olup bittiğini anlamıyorum. Ne işe yararlar? Bana hiç mantıklı gelmiyor... Ne yapıyorsunuz yani?"



LeBron ayrıca genel olarak maçın durumu hakkında da yorum yaparak, modern NBA'de 20 sayılık farkların, özellikle de son şampiyona karşı güvenli olmadığının altını çizdi:



"Hücum gücü harika olan bir takım olduklarını biliyoruz. Bir noktada ritim yakalayacaklarını da biliyoruz. Sadece buna karşı durabilmemiz gerekiyor ve bence bunu başaramadık. Bu ligde, özellikle son şampiyona karşı 20 sayılık üstünlükler güvenli değildir. Bu konuda daha iyi bir iş çıkarmalıyız. Elimizde bir şans vardı."



James geceyi 26 sayı, 8 ribaund ve 12 asistle noktalarken, son bölümde kaçırdığı kritik üçlük takımın ihtiyaç duyduğu sayı farkını korumasına engel oldu.



Nuggets'a karşı art arda 10 maç kaybetmiş olan Lakers, Los Angeles'ta mutlaka kazanması gereken bir 3. maç oynamaya hazırlanıyor.





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