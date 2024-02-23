Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, ayak bileğinden geçirdiği tedaviyle kendisini sezonu "dominant bir şekilde" tamamlamaya hazırlandığı bildirildi.



ESPN'den Brian Windhorst, LeBron'un ayak bileğinin şu anda "çok kötü bir durumda" olmadığını fakat yine de önümüzdeki birkaç ay içinde dominant bir sürece öncülük edeceği umuduyla tedavi görmeye karar verdiğini belirtti:



"Cuma günkü San Antonio Spurs maçında ve Pazar günkü Phoenix Suns maçındaki durumu henüz belli değil. James bu sezon daha önce ayak bileğini kontrol altında tutmak için üç kez arka arkaya gecelerde oynanan maçların ikincilerini kaçırmıştı. Pazar günkü All-Star maçında ayak bileğindeki iş yükünü hafifletmek için az süre almıştı.



Lig kaynaklarının ESPN'e söylediğine göre James'in uzun bir süre kaçıracağı yönünde önemli bir endişe yok ancak tedavinin onun sezonu daha güçlü bitirmesini sağlayacağı umut ediliyor."



39 yaşındaki LeBron, maç başına 24,8 sayı, 7,8 asist ve 7,2 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.





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