Leao: "Oyunda Zlatan'ı alırdım, şimdi takım arkadaşım"

Milan oyuncusu Rafael Leao, takım arkadaşı süper yıldız Zlatan Ibrahimovic hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Leao: 'Oyunda Zlatan'ı alırdım, şimdi takım arkadaşım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2020 19:52
Milan'ın Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao, 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic hakkında açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncu İsveçli yıldızla oynama hayalini gerçekleştirdiğini açıkladı.

"SAYESİNDE GELİŞİYORUM"

21 yaşındaki Leao açıklamasında; "Zlatan'ı PlayStation'da kullanıyordum şimdi onunla gerçek hayatta karşılaşıyorum. Onun sayesinde her gün gelişiyorum ve her dediğini dinlemeye çalışıyorum. Saha dışında oyuncu ve şakacıdır ama sahaya çıktığında şakalar bitiyor." dedi.

Portekizli Leao, bu sezon Milan forması ile çıktığı 11 resmi maçta takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için