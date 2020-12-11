Leao: 'Oyunda Zlatan'ı alırdım, şimdi takım arkadaşım'

Milan'ın Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao, 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic hakkında açıklamalarda bulundu.



Genç oyuncu İsveçli yıldızla oynama hayalini gerçekleştirdiğini açıkladı.



"SAYESİNDE GELİŞİYORUM"



21 yaşındaki Leao açıklamasında; "Zlatan'ı PlayStation'da kullanıyordum şimdi onunla gerçek hayatta karşılaşıyorum. Onun sayesinde her gün gelişiyorum ve her dediğini dinlemeye çalışıyorum. Saha dışında oyuncu ve şakacıdır ama sahaya çıktığında şakalar bitiyor." dedi.



Portekizli Leao, bu sezon Milan forması ile çıktığı 11 resmi maçta takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



