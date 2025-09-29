29 Eylül
Lazio, üç puanı üç golle aldı!

İtalya Serie A'nın 5. hafta maçında Lazio, deplasmanda Genoa'yı 3-0 mağlup etti.

Lazio, üç puanı üç golle aldı!
İtalya Serie A'nın 5. hafta maçında Lazio, Genoa'ya konuk oldu.

Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Lazio 3-0 kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri, dakika 4'te Matteo Cancellieri, dakika 30'da Taty Castellanos ve dakika 63'te Mattia Zaccagni kaydetti.

Genoa, ligde oynadığı 5 maçta da galip gelemedi.

Geno'da Jean Onana sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Bu sonucun ardından Lazio, puanını 6 yaptı. Genoa, 2 puanda kaldı.

Serie A'nın gelecek haftasında Lazio, Torino'yu konuk edecek. Genoa, Napoli deplasmanına gidecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
