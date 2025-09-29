Lazio, üç puanı üç golle aldı!

İtalya Serie A'nın 5. hafta maçında Lazio, Genoa'ya konuk oldu.



Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Lazio 3-0 kazandı.



Lazio'ya galibiyeti getiren golleri, dakika 4'te Matteo Cancellieri, dakika 30'da Taty Castellanos ve dakika 63'te Mattia Zaccagni kaydetti.



Genoa, ligde oynadığı 5 maçta da galip gelemedi.



Geno'da Jean Onana sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi.



Bu sonucun ardından Lazio, puanını 6 yaptı. Genoa, 2 puanda kaldı.



Serie A'nın gelecek haftasında Lazio, Torino'yu konuk edecek. Genoa, Napoli deplasmanına gidecek.