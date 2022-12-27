Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük ile yolları ayrılan Caner Erkin için flaş bir iddia gündeme geldi.



İtalyan basınından Corriere dello Sport, Lazio 'nun bonservisi elinde olan Caner Erkin ile ilgilendiğini duyurdu.



Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarr i'nin takımı tamamlamak için bir sol bek aradığı ve İtalyan ekibinin ekonomik olarak sıkıntılar yaşadığı için uygun bir isim aradığı duyuruldu.



Transfer yapmadan önce oyuncu satmak durumunda olan Lazio'nun 34 yaşındaki Caner Erkin'i bonservis ödemeden alabilecek olmasının, bu transferi mantıklı kıldığı vurgulandı.



Daha önce kısa süreli Inter macerası olan ama maça çıkmadan Beşiktaş'ın yolunu tutan Caner Erkin, VavaCars Fatih Karagümrük'te bu sezon 12 maça çıktı ve 6 asistlik performans sergiledi.



BEŞİKTAŞ CEPHESİ NE DEMİŞTİ?



VavaCars Fatih Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra adı Beşiktaş ile anılan Caner Erkin'in siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş kısa bir süre önce " Caner'i severim, iyi oyuncudur. Caner ile hiç görüşmedim. Zaten bu görüşmeyi benim yapmam doğru olmaz. Caner'e de sorabilirsiniz. Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok, olsa da size söyleriz. " açıklamasını yaptı.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Caner Erkin için geçtiğimiz günlerde " Caner benim sevdiğim, hırsını beğendiğim bir futbolcu. Formamızı giymiştir. Çok da severim. Ama iş başka, aşk başka. O gün ona ihtiyaç var mı bakacağız. Şartlar nasıl olur, fizik, kimya bunlar bugünün konuları değil. Ne yok diyebilirim ne var diyebilirim. Bugün için gündemimizde Caner yok. " ifadelerini kullandı.





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