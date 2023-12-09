Lazio'da Vecino gelişmesi!

Lazio'da Uruguaylı orta saha oyuncusu Matias Vecino kadroya geri döndü.
Teknik direktör Maurizio Sarri ile tartışmasının ardından İtalya Kupası'ndaki Genoa maçının kadrosunda yer almayan Vecino, Sarri'den özür dilemesinin ardından Hellas Verona maçının kafilesinde yer aldı.
Lazio'da bu sezon 15 maçta süre bulan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu 3 kez gol sevinci yaşadı.
Teknik direktör Maurizio Sarri ile tartışmasının ardından İtalya Kupası'ndaki Genoa maçının kadrosunda yer almayan Vecino, Sarri'den özür dilemesinin ardından Hellas Verona maçının kafilesinde yer aldı.
Lazio'da bu sezon 15 maçta süre bulan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu 3 kez gol sevinci yaşadı.
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