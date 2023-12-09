Lazio'da Vecino gelişmesi!

Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri ile tartışmasının ardından Genoa maçında kadroya alınmayan Matias Vecino, kadroya geri döndü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lazio'da Vecino gelişmesi!
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09 Aralık 2023 14:47
Lazio'da Uruguaylı orta saha oyuncusu Matias Vecino kadroya geri döndü.

Teknik direktör Maurizio Sarri ile tartışmasının ardından İtalya Kupası'ndaki Genoa maçının kadrosunda yer almayan Vecino, Sarri'den özür dilemesinin ardından Hellas Verona maçının kafilesinde yer aldı.

Lazio'da bu sezon 15 maçta süre bulan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu 3 kez gol sevinci yaşadı.

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