Lazio başkanından Greenwood sitemi!

Lazio Başkanı Lotito, Mason Greenwood için yaptıkları teklifi açıkladı ve transfer için yarışa giren kulüplere sitem etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lazio başkanından Greenwood sitemi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2024 17:52
Lazio Başkanı Lotito, Mason Greenwood için yaptıkları teklifi açıkladı.

Lotito, İngiliz oyuncu için yaptıkları teklifi şu şekilde duyurdu: "Manchester United'a Mason Greenwood için bonuslarla birlikte 25 milyon € ve sonraki satıştan %50 pay teklif ettim."

NAPOLİ VE JUVE'YE SİTEM

İtalyan ekibinin başkanı ayrıca, transfer bozmak isteyen kulüplerin olduğunu belirtti.

Napoli ve Juventus'a sitem eden Lotito, "Birkaç kulüp Juventus ve Napoli'nin yaptığı gibi transferi bozmak için yarışa girmeye çalıştı." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonu Getafe'de kiralık geçiren 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery