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Lazar Markovic, komşuya transfer oluyor!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Liverpool'un Sırp futbolcusu Lazar Markovic, Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer oluyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lazar Markovic, komşuya transfer oluyor!
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25 Temmuz 2018 16:09
Liverpool'da tutunamayan ve sırasıyla Fenerbahçe, Sporting, Hull City, Anderlecht'e kiralanan Sırp kanat oyuncusu Lazar Markovic, bu kez Yunanistan yolcusu.

Yunanistan ekibi Olympiakos'un 24 yaşındaki oyuncunun transferi için Liverpool'a 8 milyon Euro'luk bonservisi ödemek istemediği ve kiralama seçeneğini düşündüğü belirtildi.

Markovic ile Olympiakos'un dışında Getafe, Leganes ve Anderlecht'in de ilgilendiği kaydediliyor.

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