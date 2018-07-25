Lazar Markovic, komşuya transfer oluyor!

Liverpool'da tutunamayan ve sırasıyla Fenerbahçe, Sporting, Hull City, Anderlecht'e kiralanan Sırp kanat oyuncusu Lazar Markovic, bu kez Yunanistan yolcusu.
Yunanistan ekibi Olympiakos'un 24 yaşındaki oyuncunun transferi için Liverpool'a 8 milyon Euro'luk bonservisi ödemek istemediği ve kiralama seçeneğini düşündüğü belirtildi.
Markovic ile Olympiakos'un dışında Getafe, Leganes ve Anderlecht'in de ilgilendiği kaydediliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Yunanistan ekibi Olympiakos'un 24 yaşındaki oyuncunun transferi için Liverpool'a 8 milyon Euro'luk bonservisi ödemek istemediği ve kiralama seçeneğini düşündüğü belirtildi.
Markovic ile Olympiakos'un dışında Getafe, Leganes ve Anderlecht'in de ilgilendiği kaydediliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın