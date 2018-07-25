Lazar Markovic, komşuya transfer oluyor!

Liverpool'da tutunamayan ve sırasıyla Fenerbahçe, Sporting, Hull City, Anderlecht'e kiralanan Sırp kanat oyuncusu, bu kez Yunanistan yolcusu.Yunanistan ekibi Olympiakos'un 24 yaşındaki oyuncunun transferi için Liverpool'a 8 milyon Euro'luk bonservisi ödemek istemediği ve kiralama seçeneğini düşündüğü belirtildi.Markovic ile Olympiakos'un dışında Getafe, Leganes ve Anderlecht'in de ilgilendiği kaydediliyor.