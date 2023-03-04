Laura Muir'den altın madalya

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metrede, Büyük Britanyalı Laura Muir altın madalyanın sahibi oldu.



Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada kadınlar 1500 metrede madalyalar sahiplerini buldu.



Büyük Britanyalı Muir, 4.03.40'lık derecesiyle podyumun zirvesine çıkarken, Rumen Claudia Mihaela Bobocea 4.03.76 ile gümüş, Polonyalı Sofia Ennaoui ise 4.04.06 ile bronz madalya elde etti.



Luir, bu disiplinde 2017 Belgrad ve 2019 Glasgow'un ardından üçüncü kez Avrupa salon şampiyonu oldu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ