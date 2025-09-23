EuroLeague yıldızı Shane Larkin, Houston Rockets'ın genç pivotu Alperen Şengün hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.Larkin, Şengün'ü NBA'in iki süper yıldızı Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokic'in özelliklerini bir arada barındıran bir oyuncu olarak tanımladı.2025 EuroBasket'te Türkiye formasıyla sergilediği etkileyici performansın ardından büyük övgüler alan Şengün, Avrupa basketbolunun önde gelen isimlerinden biri olan Larkin tarafından Hoops Hype'a verdiği röportajda değerlendirildi.Larkin,ifadelerini kullandı." dedi.EuroBasket'te 21.6 sayı, 10.1 ribaund ve 6.6 asist ortalamaları yakalayan Şengün, Türkiye'yi finale taşıdı. Finalde Almanya'ya mağlup olsalar da genç pivot, turnuvanın en etkileyici isimlerinden biri olarak uluslararası arenada büyük bir çıkış yaptı.Şengün'ün oyunu, Antetokounmpo'nun atletizmi ile Jokic'in oyun kuruculuğunu harmanlayan nadir bir profil ortaya koyuyor. Bu özellikleriyle NBA'in en parlak genç yıldız adayları arasında yer alıyor.