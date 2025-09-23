23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Larkin: "Alperen Şengün, Giannis ve Jokic'in karışımı"

EuroLeague yıldızı Shane Larkin, Houston Rockets'ın genç pivotu Alperen Şengün hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

calendar 23 Eylül 2025 11:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Larkin, Şengün'ü NBA'in iki süper yıldızı Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokic'in özelliklerini bir arada barındıran bir oyuncu olarak tanımladı.

2025 EuroBasket'te Türkiye formasıyla sergilediği etkileyici performansın ardından büyük övgüler alan Şengün, Avrupa basketbolunun önde gelen isimlerinden biri olan Larkin tarafından Hoops Hype'a verdiği röportajda değerlendirildi.


Larkin, "Alperen bambaşka bir tür oyuncu. Çok nadir görülen bir hibrit. Sahada yapamayacağı hiçbir şey yok. Topu yönlendirebilir, pas verebilir, şut atabilir, pota etrafında harika bir dokunuşa sahip ve yüksek bir basketbol IQ'su var. Ayrıca oyuna gösterişli bir hava katıyor," ifadelerini kullandı.

"Giannis çok baskın bir oyuncu ama oyunu gösterişli değil. Rakiplerinin üzerinden geçerek onları domine ediyor. Jokic ise çok temel, inanılmaz bir IQ'ya sahip ve mükemmel paslar atıyor ama oyun tarzı 'gösterişli' olarak tanımlanmaz. Alperen ise bunların hepsinin birleşimi gibi; yetenek, zeka, gösteriş ve heyecan. Üstelik sadece 23 yaşında ve sürekli gelişmeye devam edecek," dedi.

EuroBasket'te 21.6 sayı, 10.1 ribaund ve 6.6 asist ortalamaları yakalayan Şengün, Türkiye'yi finale taşıdı. Finalde Almanya'ya mağlup olsalar da genç pivot, turnuvanın en etkileyici isimlerinden biri olarak uluslararası arenada büyük bir çıkış yaptı.

Şengün'ün oyunu, Antetokounmpo'nun atletizmi ile Jokic'in oyun kuruculuğunu harmanlayan nadir bir profil ortaya koyuyor. Bu özellikleriyle NBA'in en parlak genç yıldız adayları arasında yer alıyor.

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
