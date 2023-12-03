İspanya La Liga 15. hafta maçında Mallorca ile Alaves karşı karşıya geldi. Son Moix Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Mallorca'da Beşiktaşlı eski futbolcu Cyle Larin, oyuna 46. dakikada dahil olurken, Fenerbahçeli eski futbolcu Vedat Muriqi sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Bu sonuçla birlikte Mallorca 11 puana, Alaves 16 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Mallorca, Sevilla'yı ağırlayacak. Alaves, sahasında Las Palmas ile karşı karşıya gelecek.
Mallorca'da Beşiktaşlı eski futbolcu Cyle Larin, oyuna 46. dakikada dahil olurken, Fenerbahçeli eski futbolcu Vedat Muriqi sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Bu sonuçla birlikte Mallorca 11 puana, Alaves 16 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Mallorca, Sevilla'yı ağırlayacak. Alaves, sahasında Las Palmas ile karşı karşıya gelecek.
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