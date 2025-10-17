17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Lamine Yamal artık imza atmayacak!

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, imzasını artık sadece ticari anlaşmalar kapsamında atacak. Taraftarlar, Yamal'ın imzalı ürünlerine bundan böyle yalnızca ücretli ve sınırlı erişim sağlayabilecek.

Barcelona'nın parlayan yıldızı Lamine Yamal, artık forma ya da herhangi bir eşya imzalamıyor.
 
Bunun nedeni ise genç futbolcunun imzasının ticari değere dönüşmesi.
 
Henüz 18 yaşında olan Yamal, kısa sürede futbol dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelirken, bir şirketle imzalı ürünlerinin satışına yönelik özel bir anlaşma yapma aşamasına geldi.
 
Mundo Deportivo'nun haberine göre kendisiyle ilgilenen menajerlik ve reklam ajansı, Yamal'a artık sokakta ya da tesislerde imza vermemesini tavsiye etti. Çünkü piyasada ne kadar az imzalı ürün olursa, onun imzası o kadar değerli hale gelecek. Bu strateji, özellikle Amerikan sporlarında sıkça uygulanan bir yöntem.
 
Henüz anlaşma resmileşmemiş olsa da, Lamine Yamal'ın imzalı formaları, kramponları ve diğer eşyalarının yakında sadece yetkili bir platform üzerinden ücretli olarak satılması bekleniyor.
 
Yeni dönemde Yamal'dan imza almak isteyen hayranlar için tek yol, bu anlaşmalı platformdan resmi ürün satın almak olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
