Lamine Yamal artık imza atmayacak!

Barcelona'nın parlayan yıldızı Lamine Yamal, artık forma ya da herhangi bir eşya imzalamıyor.

Bunun nedeni ise genç futbolcunun imzasının ticari değere dönüşmesi.

Henüz 18 yaşında olan Yamal, kısa sürede futbol dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelirken, bir şirketle imzalı ürünlerinin satışına yönelik özel bir anlaşma yapma aşamasına geldi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre kendisiyle ilgilenen menajerlik ve reklam ajansı, Yamal'a artık sokakta ya da tesislerde imza vermemesini tavsiye etti. Çünkü piyasada ne kadar az imzalı ürün olursa, onun imzası o kadar değerli hale gelecek. Bu strateji, özellikle Amerikan sporlarında sıkça uygulanan bir yöntem.

Henüz anlaşma resmileşmemiş olsa da, Lamine Yamal'ın imzalı formaları, kramponları ve diğer eşyalarının yakında sadece yetkili bir platform üzerinden ücretli olarak satılması bekleniyor.

Yeni dönemde Yamal'dan imza almak isteyen hayranlar için tek yol, bu anlaşmalı platformdan resmi ürün satın almak olacak.